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Песков назвал риторику Байдена агрессивной

14:41
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Нотки "какой-то ультимативности вообще неприемлемы", отметил спикер Кремля

Курс на конфронтацию с Москвой и Пекином станет главным во внешней политике Вашингтона. Такой вывод можно сделать из первой программной речи нового президента США, посвящённой международным отношениям.
Байден пригрозил России и Китаю

Выступая в Госдепартаменте, Джо Байден заявил: "Мы заставим Россию ответить за всё сполна". А также призвал мировое сообщество признать в Соединённых Штатах лидера. Пообещал бороться с пандемией, увеличить квоты для мигрантов и защищать сексуальные меньшинства.

Выступление Байдена уже прокомментировали в Москве. Пресс-секретарь президента России назвал позицию главы Белого дома неприемлемой и агрессивной, передает "ТВ Центр". И подчеркнул: Москва продолжает надеяться на трезвое сотрудничество с США во всех взаимовыгодных сферах.

"Это очень агрессивная и неконструктивная риторика, к нашему сожалению. Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас. Мы не будем внимать такого рода менторским заявлениям. Не собираемся этого делать. Мы рассчитываем, что при общей констатации огромного количества разногласий и разнице в подходах к ключевым вопросам, у нас остаётся база для взаимодействия", - заявил Дмитрий Песков.

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