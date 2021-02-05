Юлия Ковальчук рассказала, как найти баланс между семьей и работой

Успешная певица счастлива в браке и воспитывает маленькую дочь

Юлия Ковальчук успешно совмещает личную жизнь и работу. Певица решила рассказать поклонникам, как ей удается находить баланс между карьерой и семьей.

Несмотря на то, что работа певицы требует много времени, а личная жизнь знаменитостей постоянно находится на виду, артистка научилась расставлять приоритеты. По словам Ковальчук, самое важное – это ощущать себя нужной как на работе, так и дома. Исполнительница заявила, что с легкостью может поменять свои планы, если чувствует в этом необходимость.

"Вопрос в том, как ты сам расставляешь свои приоритеты, есть ли внутри тебя понимание баланса и гармонии. Я иногда действительно готова отказаться от концерта, если понимаю, что очень нужна дочери, и наоборот, чувствуя дикий профессиональный голод, понимаю, что стоит немножко погрузиться в рабочий круговорот. Главное — ощущать свою нужность во всех направлениях и не терять моменты здесь и сейчас", - написала артистка в Сети.

В комментариях подписчицы Ковальчук похвалили ее подход и поделились своими секретами, как совмещать личную жизнь и работу.

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