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Московские студенты вернутся к очному обучению с 8 февраля

14:14
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Их транспортные карты разблокируют

Студенты московских вузов вернутся к очному обучению с понедельника, 8 февраля. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Транспортные карты студентов будут разблокированы.

"Установить, что с 8 февраля 2021 года возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти Москвы", - говорится в тексте указа.

С 22 января в Москве к обычному режиму работу вернулись колледжи, спортивные школы и учреждения детского досугового образования.

Также ранее были частично сняты ограничения на работу музеев, библиотек, других учреждений культуры. Кинотеатры, театры, концертные залы получили право увеличить количество посетителей. С 27 января требование о переводе 30% работников на удаленную работу стало рекомендацией.

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