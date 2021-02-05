ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о самых холодных днях этой зимы

14:38
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Пик морозов ожидается в начале следующей недели

Жителей столицы ожидают самые холодные дни этой зимы. 9 и 10 февраля ночные температуры опустятся до минус 30 градусов, предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Стало известно, сколько продержатся морозы в Центральной России

"Не исключено, что 9 и 10 февраля станут самыми холодными днями, может быть даже зимы. Мы прогнозируем, что в Москве ночная температура будет порядка минус 22 - 25 градусов, по области минус 27, а в пониженных местах рельефа может быть и до минус 30", - цитирует Позднякову РИА Новости.

По прогнозам специалиста, днем в столице будет около минус 15-17, по области до минус 20 градусов. Уже в предстоящие выходные погода будет ветреной и морозной, в дневные часы – минус 12-14 градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Морозная погода
Морозная погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.