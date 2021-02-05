Москвичей предупредили о самых холодных днях этой зимы

Пик морозов ожидается в начале следующей недели

Жителей столицы ожидают самые холодные дни этой зимы. 9 и 10 февраля ночные температуры опустятся до минус 30 градусов, предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Не исключено, что 9 и 10 февраля станут самыми холодными днями, может быть даже зимы. Мы прогнозируем, что в Москве ночная температура будет порядка минус 22 - 25 градусов, по области минус 27, а в пониженных местах рельефа может быть и до минус 30", - цитирует Позднякову РИА Новости.

По прогнозам специалиста, днем в столице будет около минус 15-17, по области до минус 20 градусов. Уже в предстоящие выходные погода будет ветреной и морозной, в дневные часы – минус 12-14 градусов.

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