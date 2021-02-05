Всероссийскую перепись населения вновь перенесли

Ее пришлось отложить из-за пандемии

В России вновь решили перенести перепись населения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Изначально она должна была начаться в октябре 2020, но из-за COVID-19 дату уже переносили.

"Было принято решение, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести ее в сентябре. Более точная дата будет определена постановлением правительства", - рассказал замглавы Росстата Павел Смелов.

При этом, согласно постановлению кабинета министров, уточняющее сроки проведения Всероссийской переписи населения будут подготовлены в течение месяца.

В октябре прошлого года перепись стартовала в труднодоступных районах страны, где проживает свыше полумиллиона человек, однако сейчас она приостановлена. Предварительные итоги переписи будут обнародованы в начале 2022 года. Их будут публиковать в течение года по мере обработки данных, а окончательные сведения станут известны в 2023 году, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"