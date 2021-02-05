Суд взыскал с "Норникеля" 146 миллиардов рублей из-за ЧП в Норильске

Изначально иск Росприроднадзора был больше

Иск Росприроднадзора к Норильско-таймырской энергетической компании (дочернее предприятие ГМК "Норникель") частично удовлетворен арбитражным судом Красноярского края, передает ТАСС. Компания выплатит штраф за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3.

"Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать 146,177 миллиарда рублей, в том числе в доход государства - 145,492 миллиарда рублей", - огласила приговор судья.

Изначально Росприроднадзор заявлял иск к НТЭК на 148 миллиардов рублей.

29 мая 2020 года на норильской ТЭЦ-3 из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения один из резервуаров с дизтопливом. Это привело к утечке около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС. Было возбуждено несколько уголовных дел. ТЭЦ-3 принадлежит как раз Норильско-Таймырской энергетической компании.

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