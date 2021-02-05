Три человека погибли в результате резни в Шотландии

Неизвестный с ножом напал на людей в центре города Килмарнок

Резня, устроенная неизвестным в центре шотландского города Килмарнок недалеко от Глазго стоила жизни двум женщинам и мужчине. Три инцидента произошли в разных частях города, однако следствие считает, что эпизоды связаны, говорится в сообщении полиции Шотландии.

На парковке перед больницей Кроссхаус погибла от ножевых ранений 39-летняя женщина. Спустя примерно 20 минут на Портленд-стрит в центральной части города получила несовместимые с жизнью раны еще одна женщина, 24 лет.

Позже 40-летний мужчина погиб в серьезном ДТП. Полиция пока не уточняет, был ли погибший в аварии тем самым устроившим резню преступником, передает ТАСС.

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