ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач рассказал, почему у бывшей жены Аршавина начало разрушаться лицо

15:47
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Он сравнил проблему Казьминой с недугом Майкла Джексона

Терапевт Андрей Звонков объяснил, из-за чего у Алисы Казьминой могли возникнуть проблемы со здоровьем. Ранее бывшая жена футболиста Андрея Аршавина заявила, что у нее полностью разрушено лицо, оно "держится на скобках и пластырях".

Юлия Ковальчук рассказала, как найти баланс между семьей и работой
"Со мной случилось несчастье": жена Лещенко призналась, почему не родила ему детей

Врач предположил, что организм девушки начал отторгать имплантированные ткани после ряда пластических операций.

"Бывает, что заболевание, связанное с аутоиммунной системой, проявляется внезапно. У нас провоцирующих факторов аутоиммунной агрессии очень много. Одно из таких заболеваний, к примеру, ревматизм. Он провоцируется обычным стафилококком, который вызывает ангину. Белки стафилококка очень похожи на белки соединительной ткани, и иммунная система начинает разрушать собственную соединительную ткань", - предположил Звонков.

Он отметил, что спровоцировать подобное могло введение в ткани вещества белкового происхождения, что могло случиться во время операций. А катализатором некроза могла стать даже простая ангина.

Врач сравнил ситуацию Казьминой с Майклом Джексоном, у которого после множества операций на нос он стал разрушаться. "Вполне возможно, что у Майкла Джексона разрушение хрящевых тканей носа тоже было вызвано какой-то трансплантацией или инъекциями. Когда пересаживают собственные ткани, они лучше приживаются. Для пластических операций часто используют хрящевую ткань, взятую у доноров. В этой ситуации организм может распознать имплантированное, как чужеродное", - сказал терапевт.

Он добавил, что неудачное имплантирование можно сравнить с установкой на автомобиль не оригинальных запчастей – машина от этого может испортиться. Врач призвал серьезнее относиться к своему здоровью, чтобы иметь возможность выявить недуг, в том числе аутоиммунное заболевание, на ранней стадии, передает "Вечерняя Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Андрей Аршавин и Алиса Аршавина
Андрей Аршавин и Алиса Аршавина
Алиса Аршавина
Алиса Аршавина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.