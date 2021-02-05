Врач рассказал, почему у бывшей жены Аршавина начало разрушаться лицо

Он сравнил проблему Казьминой с недугом Майкла Джексона

Терапевт Андрей Звонков объяснил, из-за чего у Алисы Казьминой могли возникнуть проблемы со здоровьем. Ранее бывшая жена футболиста Андрея Аршавина заявила, что у нее полностью разрушено лицо, оно "держится на скобках и пластырях".

Врач предположил, что организм девушки начал отторгать имплантированные ткани после ряда пластических операций.

"Бывает, что заболевание, связанное с аутоиммунной системой, проявляется внезапно. У нас провоцирующих факторов аутоиммунной агрессии очень много. Одно из таких заболеваний, к примеру, ревматизм. Он провоцируется обычным стафилококком, который вызывает ангину. Белки стафилококка очень похожи на белки соединительной ткани, и иммунная система начинает разрушать собственную соединительную ткань", - предположил Звонков.

Он отметил, что спровоцировать подобное могло введение в ткани вещества белкового происхождения, что могло случиться во время операций. А катализатором некроза могла стать даже простая ангина.

Врач сравнил ситуацию Казьминой с Майклом Джексоном, у которого после множества операций на нос он стал разрушаться. "Вполне возможно, что у Майкла Джексона разрушение хрящевых тканей носа тоже было вызвано какой-то трансплантацией или инъекциями. Когда пересаживают собственные ткани, они лучше приживаются. Для пластических операций часто используют хрящевую ткань, взятую у доноров. В этой ситуации организм может распознать имплантированное, как чужеродное", - сказал терапевт.

Он добавил, что неудачное имплантирование можно сравнить с установкой на автомобиль не оригинальных запчастей – машина от этого может испортиться. Врач призвал серьезнее относиться к своему здоровью, чтобы иметь возможность выявить недуг, в том числе аутоиммунное заболевание, на ранней стадии, передает "Вечерняя Москва".

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