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Из Бельгии экстрадировали обвиняемого в заказном убийстве россиянина

15:10
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Он был заказчиком, исполнителя задержали еще раньше

Как сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк, из Бельгии в Россию был экстрадирован обвиняемый в заказном убийств россиянин.

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По словам Волк, мужчину подозревают в попытке организовать заказное убийство жителя Грозного в 2013 году. Согласно информации правоохранительных органов, злоумышленник попросил своих знакомых найти исполнителя. Тот был задержан в момент передачи аванса, заказчику удалось сбежать.

"Обвиняемый был передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - цитирует заявление представителя МВД ТАСС.

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