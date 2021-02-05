Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого

Советская актриса Татьяна Иваненко скончалась в возрасте 79 лет

Актриса Татьяна Иваненко, возлюбленная поэта Владимира Высоцкого, умерла в возрасте 79 лет. Правоохранительные органы не уточнили причину смерти артистки. Информации о дате и месте прощания с Иваненко пока тоже нет.

В последние годы актриса Театра драмы и комедии на Таганке редко покидала свою квартиру в спальном районе Москвы, так как в 2018 году у нее отказали ноги.

Иваненко и Высоцкий начали встречаться в середине 1960-х годов. Вместе они никогда не жили, но часто ездили вместе в киноэкспедиции и на гастроли. Их роман продлился до середины 1970-х годов. Иваненко родила дочь Анастасию, которую Высоцкий не признал, пишет АГН "Москва".

Актриса была адресатом нескольких песен Владимира Высоцкого, в том числе композиции "Как все, как это было".

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