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Глава евродипломатии понадеялся на признание "Спутника V" в ЕС

15:45
  • пятница
  • 05 февраля 2021

В Европе препаратов не хватает, отметил Жозеп Боррель

В ходе пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что надеется на сертификацию вакцины от коронавируса "Спутник V" в ЕС.

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"Надеюсь, что теперь европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах Евросоюза. Для нас это будет хорошей новостью, поскольку у нас вакцин не хватает, дополнительный источник поставки только приветствуется", - приводит слова Борреля РИА "Новости".

Он также поздравил Россию с успешной разработкой, отметив - чем больше у человечества инструментов для борьбы с пандемией, тем лучше.

Ранее результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V" опубликовал научный журнал Lancet. Эффективность вакцины составила 91,6%. Ученые подтвердили, что препарат дает полную защиту от тяжелых случаев заболевания. В России массовая вакцинация "Спутником V" продолжается с 18 января.

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