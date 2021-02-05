Названы сроки окончания пандемии в мире

Возврат к нормальной жизни зависит от успехов вакцинации

Возвращение населения Земли к нормальной жизни зависит от темпов вакцинации. Чтобы окончательно остановить пандемию кооронавируса, требуется привить 75% населения. На это уйдет как минимум 7 лет, подсчитало агентство Bloomberg.

По мнению издания, ближе всех к цели в настоящий момент с учетом темпов вакцинации Израиль и ОАЭ. По подсчетам авторов, обе страны управятся за два месяца. Британцам понадобится полгода, американцы достигнут заветной отметки к Новому году.

Негативно оценивают исследователи ситуацию в Канаде – там темпы вакцинации замедлились из-за недостатка препарата. С такой скоростью три четверти граждан страны станут вакцинированными только через 10 лет. Примерно такой срок агентство отводит России и Индии.

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