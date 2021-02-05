Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год

Аттестация стартует 31 мая

Рособрнадзор представил у себя на сайте проект государственной аттестации одиннадцатиклассников. Основной этап ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля.

На 31 мая запланированы экзамены по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому проведут в два дня - 3 и 4 июня.

Профильные предметы получили следующие даты: 7 июня - математика, 11 июня - физика, 15 июня - обществознание, 18 июня - биология, письменная часть по иностранным языкам - 18 июня, устная часть - 21 и 22 июня, информатика и ИКТ - 24 и 25 июня.

Предусмотрены и резервные дни - это 28 июня, 29 июня и 2 июля. В дополнительный период ЕГЭ пройдут 12, 13 и 14 июля. Резервный день - 17 июля.

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