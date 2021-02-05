Глава Минздрава заявил, что коронавирус в России отступает

Уже виден позитивный эффект от массовой вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране отступает, пандемия идет на спад, передает ТАСС.

Как отметил глава Минздрава, число пациентов с COVID-19 за последние три недели снизилось на 30%. Под медицинским наблюдением, продолжил он, остаются почти 800 тысяч человек с коронавирусом или подозрением на инфекцию.

Кроме того, добавил Мурашко, виден позитивный эффект от массовой вакцинации.

Вместе с тем вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на модернизацию здравоохранения в ближайшие пять лет направят 558 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов.

За минувшие сутки в России выявили 16688 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных - 3934606. В Москве 2032 заболевших, в Санкт-Петербурге - 1463, в Подмосковье - 946. Выздоровели за сутки 23582 человека. Скончались 527 пациентов.

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