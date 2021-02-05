ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Минздрава заявил, что коронавирус в России отступает

15:29
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Уже виден позитивный эффект от массовой вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране отступает, пандемия идет на спад, передает ТАСС.

Бесплатно и добровольно: как в России проходит вакцинация от коронавируса
В регионах снимают коронавирусные ограничения

Как отметил глава Минздрава, число пациентов с COVID-19 за последние три недели снизилось на 30%. Под медицинским наблюдением, продолжил он, остаются почти 800 тысяч человек с коронавирусом или подозрением на инфекцию.

Кроме того, добавил Мурашко, виден позитивный эффект от массовой вакцинации.

Вместе с тем вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на модернизацию здравоохранения в ближайшие пять лет направят 558 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов.

За минувшие сутки в России выявили 16688 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных - 3934606. В Москве 2032 заболевших, в Санкт-Петербурге - 1463, в Подмосковье - 946. Выздоровели за сутки 23582 человека. Скончались 527 пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Женщины в медицинских масках
Женщины в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.