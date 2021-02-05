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Названа причина покраснения воды в реке под Волгоградом

15:58
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Мор рыбы в Арчеде связан со сбросом фекальных стоков

В реке Арчеда (Фроловский район Волгоградской области) нашли фекалии. Сброс стоков ранее привел к гибели рыбы в акватории реки, а вода приобрела красный цвет.

Экологи брали пробы воды и осматривали акваторию, а также берег реки. "Установлено, что к нарушению экосистемы привел сброс фекальных стоков из коллектора ливневой канализации", - сообщили в администрации Волгоградской области (цитата по РИА Новости).

Виновника загрязнения реки пока не нашли. Ему грозит административная ответственность.

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Река Арчеда
Река Арчеда
Река Арчеда
Река Арчеда
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