Названа причина покраснения воды в реке под Волгоградом

Мор рыбы в Арчеде связан со сбросом фекальных стоков

В реке Арчеда (Фроловский район Волгоградской области) нашли фекалии. Сброс стоков ранее привел к гибели рыбы в акватории реки, а вода приобрела красный цвет.

Экологи брали пробы воды и осматривали акваторию, а также берег реки. "Установлено, что к нарушению экосистемы привел сброс фекальных стоков из коллектора ливневой канализации", - сообщили в администрации Волгоградской области (цитата по РИА Новости).

Виновника загрязнения реки пока не нашли. Ему грозит административная ответственность.

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