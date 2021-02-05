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Актер из "Гарри Поттера" заявил, что смотрел всего три части фильма

16:33
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Не все знаменитости пересматривают фильмы со своим участием

Актер Рупер Гринт, ставший популярным после роли Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, признался, что посмотрел всего три картины о мальчике-волшебнике из восьми.

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Гринт заявил, что первые три части ему пришлось посмотреть на премьерах, но самостоятельно он не смотрел ни одного из фильмов.

"Я, наверное, видел первые три фильма на премьере, но потом я перестал их смотреть. Теперь же, когда у меня есть дочь, мне, наверное, придется смотреть их с ней", - сказал актер.

Он отметил, что до сих пор с удовольствием вспоминает о съемках "Гарри Поттера", передает издание Variety.

Ранее Руперт Гринт рассказал, что после рождения ребенка пересмотрел свои взгляды на жизнь. Актер признался, что даже планирует уйти из кино.

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