Актер из "Гарри Поттера" заявил, что смотрел всего три части фильма

Не все знаменитости пересматривают фильмы со своим участием

Актер Рупер Гринт, ставший популярным после роли Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, признался, что посмотрел всего три картины о мальчике-волшебнике из восьми.

Гринт заявил, что первые три части ему пришлось посмотреть на премьерах, но самостоятельно он не смотрел ни одного из фильмов.

"Я, наверное, видел первые три фильма на премьере, но потом я перестал их смотреть. Теперь же, когда у меня есть дочь, мне, наверное, придется смотреть их с ней", - сказал актер.

Он отметил, что до сих пор с удовольствием вспоминает о съемках "Гарри Поттера", передает издание Variety.

Ранее Руперт Гринт рассказал, что после рождения ребенка пересмотрел свои взгляды на жизнь. Актер признался, что даже планирует уйти из кино.

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