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Правительство выделило почти 600 миллиардов на модернизацию здравоохранения

16:00
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Сумма рассчитана на 5 лет

Более 3 тысяч медицинских учреждений охватит процесс модернизации первичного звена здравоохранения России в 2021 году. Результаты модернизации могут затронуть до 40 миллионов россиян, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее данным, за пять лет на эти цели будет потрачено 558 миллиардов рублей.
Голикова назвала число инфицированных ВИЧ в России

"Эта цифра будет год от года корректироваться в большую сторону. Сейчас мы видим на предстоящие пять лет 558 миллиардов рублей. средств федерального бюджета и бюджетов регионов. 2021 год - это 100 миллиардов рублей., из них 89 миллиардов - наших и 11 миллиардов  - региональных", - сказала вице-премьер на совещании с региональными министрами и вице-губернаторами.

В совещании, кроме Татьяны Голиковой, участвует глава Минздрава Михаил Мурашко. Предмет обсуждения -  реализация национального проекта "Здравоохранение".

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