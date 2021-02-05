Правительство выделило почти 600 миллиардов на модернизацию здравоохранения

Сумма рассчитана на 5 лет

Более 3 тысяч медицинских учреждений охватит процесс модернизации первичного звена здравоохранения России в 2021 году. Результаты модернизации могут затронуть до 40 миллионов россиян, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее данным, за пять лет на эти цели будет потрачено 558 миллиардов рублей.

"Эта цифра будет год от года корректироваться в большую сторону. Сейчас мы видим на предстоящие пять лет 558 миллиардов рублей. средств федерального бюджета и бюджетов регионов. 2021 год - это 100 миллиардов рублей., из них 89 миллиардов - наших и 11 миллиардов - региональных", - сказала вице-премьер на совещании с региональными министрами и вице-губернаторами.

В совещании, кроме Татьяны Голиковой, участвует глава Минздрава Михаил Мурашко. Предмет обсуждения - реализация национального проекта "Здравоохранение".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"