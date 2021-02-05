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Сын Иосифа Кобзона начал регистрацию товарного знака "Вдова Кобзона"

16:15
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Алкогольные напитки с таким названием могут появиться в продаже, если служба одобрит заявку

Сын певца Иосифа Кобзона Андрей подал заявку на регистрацию товарного знака "Вдова Кобзон". Об этом пишет издание URA.RU со ссылкой на данные Роспатента.

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Новый бренд регистрируется по 33-му классу Международной классификации товаров и услуг, который предполагает продажу любых алкогольных напитков за исключением пива.

"По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, товарный знак можно использовать для широкого перечня напитков, например, для вина, бренди, водки, ликера, рома и сакэ. Заявку уже приняли к рассмотрению и удостоверились в соответствии перечня товаров и/или услуг требованиям Кодекса", - пишут журналисты URA.RU.

В настоящее время заявка сына Кобзона находится на рассмотрении ведомства.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер в 2018 году от онкологического заболевания. Его вдова, 70-летняя Нелли Кобзон, тяжело перенесла потерю возлюбленного. Справиться с горем ей помогли родственники и заботы о наследии мужа.

В настоящее время вдова Кобзона Нелли ведет активную светскую жизнь. В частности, она занимается благотворительностью и устраивает выставки.

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