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Эксперты оценили риски дефицита рыбы в России

16:07
  • пятница
  • 05 февраля 2021

С начала года потребительские цены выросли на 1,1%

Как отметили представители профильного сообщества, предпосылок для дефицита рыбы на внутреннем рынке России сегодня нет. Более того - складываются условия, которые могут привести к снижению цен на сельдь и минтай.

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"Для потребителей цена на готовую продукцию, как правило, стабильная. В целом сейчас цены на рыбу за декабрь - январь - февраль как были, так и остались", - приводит ТАСС слова заместителя исполнительного директора Рыбного союза Сергея Гудкова.

Вместе с тем в Росрыболовстве уточнили, что с начала года потребительские цены выросли на 1,1%, показатель сравним с инфляционными ожиданиями.

Как отметил Гудков, в Московском регионе подорожала горбуша, а цены на минтай падают в связи с ограничениями по приему продукции в портах Китая.

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