Агрессия и ненависть: что скрыто за маской либерализма

Недавние протесты в стране вновь показали истинное лицо "борцов за свободу"

В либеральных кругах, уже совершенно не стесняясь никого и ничего, делят людей на правильных, которые поддерживают эти самые круги, и неправильных. По сути - недочеловеков. К примеру, писатель Дмитрий Быков считает, что существуют "разные породы людей". Большинство из нас, видимо, относятся к совсем уж дворнягам. Ведь если верить тому же Быкову, Россия "на 90 процентов - рабская и языческая". И судя по всему, с ним согласна вся либеральная тусовка. Которая явно и беспардонно начала не просто травлю, но расчеловечивание всех с ней хоть чуть-чуть несогласных.

Неприглядные кадры были сделаны в центре Москвы во время одного из последних митингов несистемной оппозиции. Тот парень, которого пытаются стащить со столба, всего лишь развернул плакат против Алексея Навального. За это молодого человека сначала забросали снежками. Потом сбросили с высоты на тротуар. А затем еще и избили.

Так закончилась попытка высказать свое личное мнение, которое в корне отличалось от мнения толпы. Хотя многие в ней наверняка считают себя либералами и демократами. И вроде бы терпимость и свобода слова должны быть им присущи. Ведь в их кругах часто можно услышать высказывание, принадлежавшее английской писательнице Эвелин Холл. "Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить."

Забудьте эту сказку. Этот красивый афоризм. Он совершенно не приложим к современным либералам. Современный либерал, российского розлива особенно, крайне агрессивен по отношению к любой иной точки зрения. Физиологически агрессивен. Зоологически агрессивен - вплоть до вот этой патологии, где уже проявляется: "давайте составим списки", "давайте опубликуем имена их детей, жен". Патологически нетерпим к чужому мнению и людям, которые его представляют.

И это отнюдь не преувеличение или выдумка госпропаганды. Каждый может это проверить сам, ради эксперимента зайдя в соцсети и оставив под любым постом про Навального комментарий, который будет отличаться от мнения его поклонников. И вы тут же получите сотни оскорблений и угроз - вроде тех, что регулярно получает политолог Эльдар Муртазин. "Знаю, где обитаешь", "Сожгу тебя, сука", "Жди звонка из морга, жиробас" - и это только самое безобидное.

Но политологи и журналисты к такому уже привыкли. Агрессия и ненависть давно стали чем-то вроде визитной карточки российских либералов и тех, кто их поддерживает. Среди последних долгое время был и музыкант Семен Слепаков, недавно имевший неосторожность вместо власти покритиковать митингующих. За что получил от них по полной.

Для многих же прозрение наступило еще раньше - в декабре 2016-го. После авиакатастрофы самолета Минобороны в Сочи, которую многие адепты либеральных идей в России прокомментировали вот в таком духе.

"Весь ансамбль Александрова. Весь! Нет бы весь борт НТВ. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?", - писали одни. "Тирана делает свита, и таковых стало сегодня еще на минус 90 меньше, что есть вери, вери гуд", - подхватывали другие.

Нормальному человеку это даже читать противно. Причем независимо от политических взглядов. Тем не менее подобные посты тогда набрали сотни лайков и восторженных комментариев от тех, кто с удовольствием подключился к этим либеральным пляскам на костях.

И ладно бы это был единичный случай. Но это отнюдь не так. Взять хотя бы то, как многие представители либерального крыла отреагировали на смерть Василия Ланового.

"Лановой умер. Ну что сказать? Испортил дед себе некролог, когда связался с Путиным, - гласил комментарий. Умер Василий Лановой. Бывает, и совсем не редко, что люди умирают гораздо раньше, чем заканчивается их физическое существование. Актерам в этом смысле повезло. Многие из них - те, которые талантливые, - переживают самих себя и остаются в памяти людей красивыми, молодыми, яркими и обаятельными. Вот и Ланового мы будем помнить именно таким", - из этого текста, опубликованного на страничке театра "Квартет И", не сразу, но все же становится понятно, какой именно смысл хотели в него вложить. Ланового запомнят молодым. А то, что он делал, уже будучи в преклонном возрасте, по мнению "Квартета И", лучше и не вспоминать. Лановой ведь выступал на концертах Минобороны.

Он стал лицом и вдохновителем "Бессмертного полка". А не призывал выходить на митинги, чем сейчас промышляют многие молодые дарования вроде Саши Бортич. "Двадцать третьего января будет очень круто, если мы все пойдем гулять. Мы все должны пойти гулять. Если мы хотим жить в стране, где уважают человеческое право, где существуют законы", - это как раз ее слова. При этом Александра записала это обращение, находясь за границей, но отнюдь не стеснялась сниматься в фильмах, деньги на которые выделяло это государство. Однако данная привилегия ей скоро может стать недоступна. Во всяком случае - так сообщает источник в Минкульте.

Про остальных несогласных из актерского цеха пока информации нет. Но если кое-кого из них вдруг лишат господдержки, их ждут не лучшие времена. Зато они смогут гордо заявить, что тоже пострадали от режима. Но только в финансовом плане.

"Одна из многочисленных проблем нашего творческого сословия состоит в том, что оно в подавляющем своем большинстве и в гигантской степени зависит от казенных или около казенных бюджетов. Начиная от классических елок, фестивалей и заканчивая наконец бюджетами на кино", - отмечает журналист Виктор Мараховский.

Причем иногда бывает так, что часть этих бюджетов уходит налево. Взять хотя бы режиссера и уже почти бывшего худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, которого суд признал виновным в хищении миллионов бюджетных средств. Кстати, пользоваться господдержкой никто из противников власти особенно не стесняется.

"Можно вспомнить, например, того же режиссера, который получал в течение нескольких лет государственные субсидии на фестиваль документальных фильмов по обличению заклятой "рашки". После того как этого режиссера ссадили с государственного финансирования, он пошел по наклонной, и недавно я видел его в хронике. Он бегал с трусами по Лубянке", - продолжает Мараховский.

Речь про Виталия Манского, который действительно как-то потерялся после того, государство перестало ему платить за то, что он поливает его грязью. И трусы на фоне здания ФСБ стали хоть каким-то поводом напомнить о себе в либеральной тусовке, где по-прежнему не утихают диспуты на тему того, почему же поддержка их идей в обществе так мала.

Вот, например, любопытная версия от писателя Дмитрия Быкова: "С этим нельзя ничего сделать - существуют разные породы людей, как и разные породы собак, и никакими уговорами нельзя превратить охотничью собаку в левретку, а чихуахуа - в ньюфаундленда. Человек выбирает Путина или Навального не в силу воспитания или опыта, а в силу своей антропологии".

Получается, народ у нас в России не той породы. Неправильной. Об этом Быков говорил неоднократно. И очень сожалел, что мнение этого народа вообще учитывается. Лучше было бы, уверен писатель, считаться с мнением тех двух процентов, рупором которых Быков и является. Очень громогласных и ненавидящих оппонентов так, что уже почти открыто называя их неполноценными.

"Это такой фашизм, основанный все-таки на идеологии. Все, кто не с нами, они негодяи, недочеловеки. А поскольку большинство, естественно, не с ними, то легче всего в это большинство скопом занести весь русский народ, например. Или все российское общество, что они, собственно, и делают", - говорит политолог Виталий Третьяков.

Все по классической схеме - агрессивное меньшинство пытается навязывать свою повестку молчаливому большинству, среди которого также полно известных людей, искренне поддерживающих государство. И не желающих строить никакую "Россию будущего", где оппонентов сначала сбрасывают с фонарных столбов, а потом, вполне возможно, будут на них вешать.

Александр Панюшкин, Татьяна Каминская, Павел Дубов, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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