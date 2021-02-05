Битва за вакцину: Европа проигрывает борьбу с коронавирусом

В ЕС ужесточают карантинные меры из-за невозможности бороться с коронавирусом медицинскими методам

В Великобритании в среду утром ушел из жизни Том Мур, столетний ветеран Второй мировой войны, который прославился тем, что собрал 42 миллиона фунтов стерлингов на помощь врачам. Собрал при помощи простенькой истории – он пообещал на ходунках 100 раз обойти свой сад до того момента, как ему исполнится 100 лет. Обещание он выполнил. В его возрасте и физическом состоянии это тоже по-своему подвиг, британцы таких людей ценят, любят, уважают, а потому и сборы были просто фантастические, и лично королева даровала Тому Муру рыцарское звание. И в среду днём лично королева позвонила его семье выразить соболезнования. А все королевство аплодировало, провожая капитана Мура в последний путь. Ирония судьбы в том, что умер Мур от COVID-19, став очередной жертвой страшной пандемии, с которой та же Великобритания, да и в целом Запад, пока никак не могут справиться. Число заболевших превысило 103 миллиона. Вакциной AstraZeneca передумали прививать людей старше 55. В компании не знают, как эта группа людей отреагирует на препарат. Других вакцин, как, впрочем, и вакцины AstraZeneca, не хватает. Страны фактически сошлись в вакцинной битве, пока население заперто по домам и поражено в правах.

За невозможностью бороться с коронавирусом медицинскими методами Европа ужесточает карантинные меры. Чехия выгоняет всех иностранцев до середины февраля. Португалия продлевает чрезвычайное положение. О новых ограничениях для граждан задумались власти Франции. На этом фоне недовольство европейцев растет. В Бельгии массовые протесты переросли в стычки с полицией. Задержаны 400 человек.

В Бельгии действует комендантский час. Вспышка коронавируса здесь одна из самых сильных в ЕС. 21 тысяча умерших на 11 миллионов населения. Но протестующие выходят без масок, а социальную дистанцию они не соблюдают.

"Как и многие другие люди, мы устали от этой политики, и она не только в Бельгии, к сожалению, она повсюду. Пока люди не выйдут на протесты, будут приниматься законы, которые в нормальные времена никогда бы не приняли", - сказал житель Брюсселя Джеффри.

Акция гражданского неповиновения прошла и в Австрии. В Вене полиции удалось уговорить разойтись 5-тысячную толпу.

Куда серьезнее последствия протестов на другом конце света. В американском Лос-Анджелесе из-за демонстрантов пришлось закрыть один из крупнейших прививочных пунктов города. А в Бразилии люди наглядно демонстрируют, как задыхаются от антиковидных ограничений, и требуют смены власти.

"Они атакуют права человека, весь бразильский народ. Они разрушили здравоохранение. Более 220 тысяч смертей от COVID-19. Хватит править, Болсонару!" – говорит Рут Венсеремос.

Протестующие опасаются, что во время массовой вакцинации прививок на всех не хватит. Впрочем, власти уже начали переговоры о поставке в страну препарата "Спутник V" - 10 миллионов доз на первое время. В дальнейшем 8 миллионов доз в месяц будут готовы выпускать местные фармацевтические компании.

"Как только регулятор даст зеленый свет, мы начнем третью фазу испытаний, это займет от 60 до 90 дней. Но мы не остановимся ни перед чем, мы будем производить "Спутник V" в Бразилии", - сказал Фернандо Маркес, президент бразильской фармацевтической компании.

Будут производить и в других государствах. Свое намерение выпускать российскую вакцину выразили Иран, Алжир, Сербия и Казахстан.

"В советское время было много вакцин. С раннего возраста мы вакцинировались, по сей день все нормально. По той причине я доверяю российской вакцине. Если бы был выбор из нескольких препаратов, всё равно выбрал бы этот", - сказал врач-уролог из Казахстана Нурбек Танатаров.

Наш препарат уже получил одобрение почти в двух десятках стран. И, судя по всему, это только начало. Президент Франции заявляет, что "Спутник V" подтвердил эффективность и что Париж готов у себя поставить на конвейер вакцину, если ее одобрит Европейское агентство по лекарствам. Не исключено, что так и будет. ЕС в последние дни сильно смягчил риторику в отношении российского препарата. Если раньше к "Спутнику V" относились, мягко говоря, скептически, то теперь его эффективность откровенно признают. Канцлер Германии Ангела Меркель публично говорит о хороших данных прививки. Министр здравоохранения ФРГ не исключает поддержки в производстве "Спутника V".

"Власти Германии ведут диалог с российской стороной по возможному производству и вопросам допуска вакцины "Спутник V" на самых разных уровнях – от руководства стран до экспертов", - заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

А эксперты уже сказали свое слово. Самый авторитетный медицинский международный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования "Спутника V". Его высокая безопасность и эффективность, которая стремится к 100%, подтверждена. Западные эксперты признали: сейчас российская вакцина, разработанная и зарегистрированная первой в мире, оказалась еще и лучшей. Что немаловажно – "Спутник V" проще в перевозке и хранении, поскольку не требует сверхнизких температур.

"Публикация в Lancet действительно показывает, что "Спутник V" – это вакцина для человечества. Это одна из трех вакцин с эффективностью более 90%. Будучи действительно доступными, они позволяют упростить логистику, поскольку они могут храниться при температуре от +2 до +8 градусов, основаны на очень безопасной и улучшенной платформе аденовирусов человека", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Авторы исследования подтвердили: уровень антител после прививки в полтора раза выше, чем у тех, кто переболел коронавирусом. "Спутник V" более эффективен, чем подобные препараты от компаний AstraZeneca или Johnson & Johnson. При этом, они по тем или иным причинам не могут обеспечить европейские потребности. Вакцинация в ЕС сильно отстает от запланированного темпа. Глава Еврокомиссии сознается: ситуацию не удастся исправить вплоть до апреля. Странам-членам ЕС приходится с этим лишь мириться.

"Мы очень надеемся, что партия вакцины поступит во Францию на следующей неделе. Но пока ситуация неутешительная", - заявил министр Франции по европейским делам Клеман Бон.

Результаты последних исследований о "Спутнике V" приветствовали в ООН и ВОЗ. Западная пресса, обычно скудная на комплименты в адрес России, теперь признает очевидный успех наших ученых. Немецкая газета Die Welt сравнивает вакцину с запуском первого космического спутника. Греческая газета "Димократия" буквально требует от своего правительства закупить "Спутник V". А британская Telegraph ставит острый геополитический вопрос: продолжать ли придерживаться антироссийской идеологии или ради спасения миллионов обратиться к здравому смыслу и начать сотрудничать? Впрочем, остаются страны, где логика и здравый смысл не слишком в цене. Польша закупку "Спутника V" даже не рассматривает. А Украина и вовсе отказалась от такой возможности. Киев лишил украинцев прививки, только потому что она российская. При этом получить какую-либо западную вакцину у Украины шансов нет. Просто не дадут. Европе катастрофически не хватает самой. И страны ЕС вот-вот начнут откровенно воровать друг у друга, как это было весной, когда друг у друга они угоняли самолеты с масками. Про Украину в такой ситуации думать никто не будет. Кроме России. Но российская вакцина признана неправильной и даже враждебной. Заболевших на Украине за все время пандемии – 1 миллион 300 тысяч человек. Донбасс начал вакцинацию "Спутником V" на этой неделе.

Александр Огородников. "В Центре событий". "ТВ Центр".

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