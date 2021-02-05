Снэпчат-дисморфия: как модная технология заставила людей уродовать себя

В погоне за красотой многие оказались готовы на страшные жертвы

Ученые называют это снэпчат-дисморфия, обычные люди - улучшайзингом, а врачи - кошмаром. По всему миру набирает объемы запись к пластическим хирургам людей, которые не приемлют свой обычный облик. Не потому что у них какие-то настоящие проблемы с внешностью. Они просто настолько привыкли к тому, как выглядит их внешность после обработки всеми возможными "фотошопами", что и в жизни хотят получить такое же лицо. А иногда - и тело.

Явно не на такой эффект рассчитывали именитые дизайнеры, когда приглашали Деми Мур стать лицом их коллекции. Актриса грациозно вышла на подиум, но вместо восхищенных вздохов в воздухе повисло неловкое молчание. А после - закономерный вопрос: "Что с этим самым лицом случилось?".

Скандал попытались было замять. Показали публике несколько якобы свежих фото, но вопросов от этого меньше не стало. Всем и всё понятно - зашептались злые языки. Деми уже под 60, за спиной три неудачных брака.

"В первую очередь это неуверенность в себе. Во-вторых, это надежда. Это также волшебная палочка, как в детстве - была бы у меня волшебная палочка, был бы я счастлив. Ну, например, одинокая женщина, которая чувствует свою женскую несостоятельность, и она придумывает себе такую обманку - если она сделает себе вот такие губы или уберет вот такие уши - то сложится вот то счастье, о котором она мечтает", - отмечает психолог-психоаналитик Людмила Полянова.

И неважно, кто ты, – голливудская кинодива или студентка из провинциального городка. Жестокий мир диктует свои, иногда весьма специфичные, стандарты красоты. Ну а современные технологии за долю секунды могут создать иллюзию изменения внешности.

Все началось несколько лет назад. Тогда в интернет-приложениях появились фильтры и маски. У истоков, кстати, стоят украинские программисты. Компания Snapchat выкупила у них технологию за 166 миллионов долларов. Милые зайки, собачки и котики всем быстро наскучили. Простое улучшение тона лица или замазывание прыщика тоже. Теперь с помощью фильтра можно примерить образ Волан-де-Морта, наделавший столько шума костюм Берни Сандерса с президентской инаугурации и даже узнать, какая ты песня Филиппа Киркорова.

В общем, пустая и безобидная трата времени, если бы не одно "но". Все большую популярность набирают маски с эффектом пластических операций. Соцсети поначалу даже блокировали такой контент. Мол, фильтры должны приносить исключительно положительные эмоции, а тут одно расстройство. Расстройство личности. Снэпчат-дисморфия, как назвали синдром специалисты.

"Наш мозг то, что видит, воспринимает правдой. И если нам каждый день показывают идеальную картинку, рано или поздно мы хотим соответствовать этой картинке", - объясняет Полянова.

Человек просто перестает воспринимать себя таким, какой он есть на самом деле, ну а дальше - неудовлетворенность, депрессия, а иногда даже суицид.

"Я использую фейс-тюн, чтобы стереть горбинку на носу и немного увеличить губы. Я уже устала этим заниматься, иногда у меня даже болит спина. В конечном итоге я подумала, что мне проще сделать пластическую операцию, чтобы стать той девушкой с фотографии", - рассказывает одна из пользовательниц.

И таких, по данным соцопросов, среди пациентов пластических хирургов больше половины. В основном - люди молодые. Они готовы ложиться под нож исключительно ради красивых фотографий.

"Это большая беда. Приходили, приходят и будут приходить с картинками. Не только из инстаграма. Как они выглядели в 18 лет, потом как они выглядели на свадьбе, свадебные фотографии. Как они выглядят сейчас, они хотят себя сравнивать. Иногда бывает такой абсурд, что пациент сидит напротив тебя - вот ты, вот я, и он не может сформулировать, что ему не нравится", - рассказывает хирург Института пластической хирургии и косметологии Амина Кибишева.

Это не ново. Азиатские бьюти-блогеры уже давно создают иллюзию цветущих, большеглазых, белокожих школьниц. Несколько часов работы и тонны декоративной косметики. Япония и Южная Корея подарила миру немыслимые методики по уменьшению носа, увеличению губ и созданию мужественных изгибов нижней челюсти.

Западный мир тренды быстро подхватил. Много лет американские телезрители пристально следили за метаморфозами семейства Кардашьян. Ким и ее сестры возвели внешность в культ. Все знают, что и где они себе увеличили. На себя сестры уже мало похожи. Впрочем, всех по-настоящему превзошел глава семейства. Был олимпийский чемпион Брюс, а теперь телезвезда Кейтлин.

На выходе получаем толпу абсолютно одинаковых девушек. Вот, например, четыре пассии известных российских рэп-исполнителей. Найдите 10 отличий. В соцсетях шутят - "у них что, и внешность супруги в контракте прописана?".

Любовь, увы, приходит и уходит, а тюнинг остается. Целая когорта бывших жен теперь ходит по телешоу и громко заявляет, что не пластику делали, а в себя инвестировали.

"Если раньше женщины, когда все это начиналось, скрывали, что они делали пластику, потом стало модным демонстрировать то, что ты что-то сделала. Это как сумка Birkin. Если у меня есть эта сумка, в моей жизни произошло все, о чем я мечтала", - говорит психолог.

В погоне за мечтой, отмечают эксперты, многих, увы, заносит. Больше половины пациентов обращается к хирургам еще раз, а потом еще раз, и так может продолжаться до бесконечности. Толпы людей, пытающихся изменить себя "от" и "до", да так, что иногда теряется человеческий облик, к хирургам ринулись тогда, когда пластические операции перестали быть чем-то далеким и недоступным. Специалистов много, цены снижаются, да и оптом, как известно, – дешевле.

Украинка Анастасия Покрещук в соцсетях скромно называет себя просто королевой. Всего за год из обычной киевской девушки она стала настоящей "гарной дивчиной".

"Все процедуры, кстати, делала сама. Благодаря скулам меня узнал весь мир! Мне пишут все, что угодно. Бывают и смешные. Я всегда про это говорю, что у меня кто-то написал, как будто в морде застряла тарелка", - говорит Покрещук.

"Клиника" - тактично говорят специалисты, отведя в сторону глаза. Если раньше пластику делали по медицинским показаниям или с целью продлить молодость, и то только после беседы с психологом, а еще лучше - с психиатром, то теперь все изменилось. Пациент превратился в клиента, а тот, как известно, всегда прав.

"Мы его не можем отправить к психологу или психиатру, если мы не видим какие-то явно выраженные изменения личности. Если есть небольшие изменения и мы его отправляем к психологу, первое - он не дойдет к психологу. Он обидится, и он уйдет к другому врачу. Эстетическая медицина - это не функциональная медицина. Это продажники, и то, как у тебя получается продать свою услугу, от этого будет зависеть твое качество жизни", - продолжает Кибишева.

Качество жизни врача, но никак не пациента. Нос бразильца Родриго Алвеса практически не дышал, глаза не закрывались, а улыбка больше напоминала звериный оскал. Живой Кен, как он сам себя называл, перенес 60 пластических операций. А когда врачи сказали "хватит", он решился на главную метаморфозу своей жизни. Кен превратился в Барби.

Стала ли Джессика хоть чуточку счастливее Родриго - неизвестно. В соцсетях по-прежнему лишь эпатажные фотографии в гордом одиночестве. Счастье, увы, ничем не закачаешь, никуда не пришьешь и никакими фильтрами не нарисуешь. Да и фотография даже с огромным количеством ретуши не перестает быть просто картинкой. К тому же, после проведения всех этих манипуляций, вызывающей весьма противоречивые эмоции.

Матвей Шестаков, Юрий Тимошин, Елена Мекертычева, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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