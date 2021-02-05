В России завершили доклинические испытания лекарства от COVID-19

Оно сделано на основе антител

Вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин заявил, что в Институте биоорганической химии имени Овчинникова и Шемякина завершили доклинические испытания препаратов от коронавирусной инфекции на основе антител.

"Сейчас готовится серия экспериментов - ограниченных клинических испытаний", - приводит слова Чехонина ТАСС.

Он уточнил, что препарат позволяет полностью блокировать вирус. Перспективы лекарства, особенно на ранних стадиях, академик назвал "очень высокими". Как добавил Чехонин, первое такое лекарство было сделано в Соединенных Штатах.

Действует препарат следующим образом: антитело связывается с соответствующей детерминантой на структуре вируса и препятствует проникновению вируса в клетку мишени, блокируя рецептор.

Ранее в пятницу министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране отступает. По его словам, число пациентов с COVID-19 за последние три недели снизилось на 30%.

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