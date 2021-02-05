Закон есть закон: как проходил суд над Алексеем Навальным

Давление Запада не помогло блогеру избежать ответственности

Суд в Москве возобновил процесс по делу блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, 92-летнего Игната Артеменко. Пенсионер поддержал изменения в Конституции, и это вызвало совершенно неприличную реакцию оппозиционера. Занятно, что и на этот суд приехало сразу несколько западных дипломатов – были замечены британец и француз. А не так давно на суд о замене условного срока на реальный вообще пришла целая толпа разных атташе, тем самым, даже не стесняясь, оказывала давление на суд. Но это не помогло. Закон есть закон.

Алексею Навальному весь день было весело. Улыбаясь и смеясь, он общался с адвокатами. Показывал сердечки жене. Интересовался, много ли прессы пришло на заседание. Настроение вполне объяснимое. Буквально за пять минут до начала процесса, на биткоин-кошелёк фонда Навального (эта организация признана в России иностранным агентом) дважды упало по 100 единиц. По курсу, это более полумиллиарда рублей, которые были сразу же выведены. Оставили всего пару миллионов. Кроме этого, Навальный наверняка был уверен, что и в этот раз обойдется. А потому, дождавшись своей очереди выступать, вместо того чтобы объяснить, почему не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, начал митинговать. Судья Симоновского районного суда Москвы несколько раз просила его перейти к сути дела.

Навальный: Я призываю абсолютно всех…

Судья: У нас сейчас не митинг...

Навальный: У нас не митинг. У нас моё выступление.

Судья: Вы не по представлению даёте свою позицию.

Навальный: Ваша честь, Вы не беспокойтесь.

Судья: Я прошу вернуться к нашему представлению.

Навальный: Всё будет очень хорошо. Я вернусь к нашему представлению. Я ровно про наше представление говорю. И когда я говорю. Вы не перебивайте меня, пожалуйста. Давайте по очереди говорить.

Судья: Давайте не будем политикой здесь заниматься.

Свой первый уголовный срок Навальный заработал, будучи сам у власти. Он был официальным советником губернатора Кировской области. 3,5 года условно получил за хищение в "Кировлесе". Не успев погасить судимость, попался вновь. Его брат Олег занимал совсем немаленькую должность - был начальником одного из департаментов "Почты России". Он и уговорил компанию "Ив Роше" воспользоваться услугами транспортной фирмы, созданной Алексеем. Бюджет косметического гиганта в результате махинаций братьев похудел более чем на 20 миллионов рублей. И вновь условный срок. Чем удостоился такой милости со стороны правосудия Алексей Навальный - доподлинно неизвестно. Тогда он уже называл себя политиком. А вот Европейский суд по правам человека политической мотивации в уголовном деле "Ив Роше" не нашёл. И в самой французской компании, абсолютно никак не аффилированной с российской госссистемой, не раз заявляли об аполитичности процесса.

"Возвращение Алексея Навального в Россию и его арест породили интерес международных СМИ. Группа Rocher была опрошена несколько раз. Как абсолютно аполитичная компания, Groupe Rocher не участвует ни в каких политических дебатах и не желает комментировать этот случай, который касается исключительно российского правосудия и Алексея Навального. Напомним, что дело "Олега и Алексея Навальных - Ив Роше Восток" восходит к 2012 году по коммерческому вопросу, по которому интересы компании были учтены", - говорится в заявлении компании Groupe Rocher.

Согласно правилам условного наказания и последующего испытательного срока, Навальный дважды в месяц обязан был являться в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию. По закону, если не приходишь, то отправляешься в тюрьму. Это часто применяемая норма. Только в прошлом году условный срок в России был заменен на реальный более 11 тысяч раз. Заключенным исправительной колонии номер 2 в городе Покров Владимирской области, сейчас мягко говоря, обидно.

"Один раз я не пришёл отмечаться и 2 раза нарушил комендантский час. Суд принял решение об изменении условного срока на реальный срок", - рассказал заключенный Александр Сигаев.

"Два предупреждения. В третий раз суд уже решил заменить мне условный срок на реальный", - сообщил заключенный Сергей Светлов.

Навальный 2018, 2019 и 2020 годах прогулял в общей сложности 60 раз. А ещё нельзя грубо нарушать закон. Навальный же постоянно после незаконных митингов оказывался под арестом. Федеральная служба исполнения наказаний трижды обращалась в суд с требованием заменить за систематические нарушения условный срок на реальный. Трижды получала отказ. Максимум чего добились - на год увеличили испытательный срок по делу "Ив Роше". То есть кому-кому, а Навальному, который в преддверии своей политической карьеры зарабатывал на жизнь хищениями, будучи в том числе при власти, жаловаться на власть и жестокость правосудия как минимум странно.

"Грубо нарушил режим отбывания условного наказания. Игнорировал российское законодательство. Пренебрежительно относился к этому, соответственно исправительная система вышла в суд с требованием отменить отсрочку приговора и применить реальный срок", - объяснил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Пока Навальный лечился в немецкой клинике "Шарите", его не вызывали. А когда выписали, то справедливо потребовали явиться. Но Навальный гулял с семьёй по Германии, раздавал интервью, занимался спортом. Был объявлен в розыск, а после возвращения в Россию задержан. Позже арестован. И теперь вот получил 3,5 не условных, а реальных года.

"Срок отбывания наказания Навальному исчисляется со дня вступления постановления в законную силу. Зачтено время содержания под стражей с 17 января 2021 года до дня вступления постановления в законную силу. Постановление может быть обжаловано в Московском городском суде в течение 10 суток со дня его оглашения", - сообщила судья.

За этим заседанием наблюдали дипломаты от 13 стран. Не было, как это ни странно, французов. Хотя "Ив Роше" именно французская фирма. По номерам припаркованных в одном месте возле здания суда машин можно изучать географию: Великобритания, Швейцария, Швеция, Болгария, Латвия, ФРГ, Нидерланды, Польша.

- Почему вы здесь? - Я не могу давать комментарии.

Они покидали Мосгорсуд, не отвечая на вопросы журналистов. Зато потом руководства этих стран одновременно разразились гневными заявлениями. Вот лишь некоторые из них.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены действиями России в отношении Алексея Навального. Мы вновь призываем к его немедленному и безоговорочному освобождению", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Арест Алексея Навального недопустим. Мы призываем к его немедленному освобождению", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Канада потрясена решением посадить в тюрьму лидера российской оппозиции Алексея Навального", - сообщил глава МИД Канады Марк Гарно.

"Навальный должен быть освобождён немедленно", - объявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"ЕС обязан безотлагательно ввести санкции, чтобы обеспечить освобождение Навального", - сказал Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии.

В российском внешнеполитическом ведомстве дали точную оценку такому поведению иностранных политиков - вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

"Нормой является присутствие зарубежных дипломатов на судах, когда судят граждан их страны или международных террористов, людей, совершивших преступление в третьих странах, например. А когда дипломаты, тем более коллективно, присутствуют на процессах по делам не своих граждан, речь идёт о политической акции", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Зарубежные заявления, если изучать фабулу дела Навального с самого начала - исключительно голословные. И намеренно провокационные. Это понятно здравомыслящим людям. Но как только в Мосгорсуде озвучили решение, социальные сети вновь наполнились призывами выходить на улицу. Причем иногда весьма радикальными. Видимо, уверены, что за это ничего не будет. Как вот этот житель Тюмени:

Максим Жилин: Давайте все выйдем и закидаем молотовыми администрацию и ментов, делов-то.

Анастасия Сердечная: Максим, к тебе уже выехали.

Максим Жилин: У меня прописки нет. Строек много, пусть ищут.

Тюменские СМИ сообщают, что мужчину нашли. Ему предъявили обвинение по статье "Призывы к массовым беспорядкам". Теперь Максиму грозит до двух лет заключения.

"Те люди, которые принимают участие в незаконных митингах или даже беспорядках, я лично видел, как ровно эти же люди в полиции пытаются заявить, что они просто проходили мимо. Пошли за хлебом и вдруг их схватили", - заявил член Общественной палаты России, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Несмотря на призывы и поддержку так называемой российской демократии западными странами, массовую акцию после суда над Навальным собрать не удалось. С улиц Москвы велись прямые эфиры, в том числе русскоязычного издания британского телеканала "Би-би-си". Сквозь информационный поток в защиту Навального - совершенно неожиданное для корреспондента мнение молчаливого большинства.

- Знаете про уголовное дело Навального? Как к этому относитесь? - Абсолютно спокойно. Слава богу, пускай сидит.

Дмитрий Гусев. "В центре событий". "ТВ Центр".

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