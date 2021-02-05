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Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

16:37
  • пятница
  • 05 февраля 2021

На встрече обсуждалась работа с соотечественниками за рубежом

Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На встрече в режиме видеоконференции обсуждались вопросы государственной политики в области международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом.

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"Это большой пласт работы, мы все отдаём себе отчёт в том, насколько она важна. И не только для тех людей, которые за границей живут, за границами Российской Федерации, но чувствуют свою связь с исторической Родиной, – но и для нас в силу целого ряда обстоятельств, их много. Как раз во всём многообразии эту проблему сегодня с вами и рассмотрим", - обратился Путин к коллегам.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в совещании приняли участие Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Дмитрий Медведев, Николай Патрушев, Владимир Колокольцев, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Александр Бортников, Сергей Нарышкин и Сергей Иванов.

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