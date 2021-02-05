ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ представил данные о международных резервах России

16:40
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Наблюдается незначительное сокращение показателей

Как сообщили в Банке России, на 1 февраля 2021 года международные резервы страны составили 590,685 миллиарда долларов. Это на 0,85% ниже показателя начала января.

Россиянам подсказали, как накопить денег
В ЦБ сообщили об ускорении годовой инфляции в России

Уточняется, что 1 февраля 2019-го международные резервы составляли 562,3 миллиарда долларов.

В Центробанке добавили, что валютные резервы сократились на 0,68% за отчетный месяц. При этом стоимость монетарного золота уменьшилась почти на 1,42% до 136,785 миллиарда долларов.

Международные резервы - это имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства иностранные активы высокой ликвидности. Они включают в себя средства в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования и резервную позицию в МВФ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Банковское хранилище
Банковское хранилище
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.