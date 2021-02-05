ЦБ представил данные о международных резервах России

Наблюдается незначительное сокращение показателей

Как сообщили в Банке России, на 1 февраля 2021 года международные резервы страны составили 590,685 миллиарда долларов. Это на 0,85% ниже показателя начала января.

Уточняется, что 1 февраля 2019-го международные резервы составляли 562,3 миллиарда долларов.

В Центробанке добавили, что валютные резервы сократились на 0,68% за отчетный месяц. При этом стоимость монетарного золота уменьшилась почти на 1,42% до 136,785 миллиарда долларов.

Международные резервы - это имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства иностранные активы высокой ликвидности. Они включают в себя средства в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования и резервную позицию в МВФ.

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