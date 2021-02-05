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Мурашко назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом

16:47
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Пандемия постепенно отступает

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может значительно улучшиться уже к лету, отметил глава Министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко, которого цитирует ТАСС.

Глава Минздрава заявил, что коронавирус в России отступает
Назван срок действия вакцины "ЭпиВакКорона"

"Мы на это рассчитываем. Мы сегодня уже начали активные действия и февраль для нас такой знаковый и переломный момент", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что число пациентов с COVID-19 за последние три недели снизилось на 30%. Под медицинским наблюдением остаются почти 800 тысяч человек с коронавирусом или подозрением на болезнь.

Согласно данным федерального штаба, на сегодняшний день в России зарегистрировано 3934606 случаев заражения. 3413495 пациентов поправились, 75732 человека скончались.

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