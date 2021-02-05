Родственники ветерана Артеменко пригрозили Навальному новыми исками

Блогер ранее заявил, что семья пытается заработать на пенсионере

Бабушкинский суд Москвы в пятницу рассматривает дело Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Его возбудили после того, как блогер в оскорбительной форме прокомментировал ролик, в котором 94-летний Игнат Артеменко выступил в поддержку поправок к Конституции. Сам Навальный свою вину не признаёт и сегодня вновь в унизительной форме высказался о ветеране и его семье.

Небольшое количество полиции и журналисты. И почти никого из сторонников опального блогера. Поддержать его и, вероятно, оказать давление на суд прибыли лишь французские и британские дипломаты. Их машины с красными спецномерами въехали на закрытую территорию, демонстративно припарковавшись перед телекамерами (см. видео).

Заседание начинается ровно в 10 утра. Однако к этому моменту понятно, что двух адвокатов Алексея Навального до сих пор нет в зале. Они опаздывают. Блогер сначала просит суд подождать. А затем и вовсе сделать перерыв, потому как он якобы не знаком с обстоятельствами дела и должен их внимательно изучить. И в данном вопросе суд решает пойти обвиняемому навстречу.

На самом деле времени на то, чтобы изучить суть претензий, которые к Навальному предъявляет ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко, у блогера было достаточно. Потому что эта история началась еще летом. Тогда в интернете разместили ролик, где люди, среди которых был и пожилой фронтовик, призывали голосовать за поправки в Конституцию. А Навальный, как известно, был против, оставив под видеозаписью следующий комментарий: "О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуёв выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели".

То, что Игната Артёменко оскорбили, назвав предателем, родственники скрывали от фронтовика почти неделю. А после того, как он узнал, дедушка слег с подозрением на сердечный приступ. Но, к счастью, все обошлось. Однако родственники решили дело так не оставлять и подали на Навального в суд, обвинив в клевете. В ходе проведенного расследования было установлено, что высказывания блогера, действительно, были заведомо ложными. А также порочили честь и достоинство героя войны. "Я не хочу с этим мириться", - заявил сам ветеран.

Защита блогера традиционно называет процесс политическим. А также заявляет о том, что проведенная ей экспертиза доказывает то, что Навальный является невиновным.

"Защита категорически не согласна с вышеприведёнными утверждениями следствия, поскольку в приведённых следствием сообщениях высказаны оценочные суждения, на что указывает их содержание и форма высказываний", - заявили защитники Навального.

Нужно отметить, что за своими словами Навальный не очень-то следил и в суде. Говорил громко, продолжая без уважения упоминать и фронтовика Артёменко, которому в какой-то момент даже потребовалась медицинская помощь.

"Вы его несколько месяцев используете как куклу. Вы ещё сейчас его посадили. Я же видел, что он был без маски. Маску на него нацепили", - сказал блогер.

И его родственников, обвиняя их в том, что они на всей этой истории пытаются заработать.

"Его родственники им и торгуют для того, чтобы получить немножко денег. Родственники им торгуют. Я вам говорю, что они просто ночью придушат этого деда подушкой", - уверен Навальный.

Родственники ветерана, кстати, уже пригрозили Навальному новым судом за клевету. Хотя еще непонятно, чем закончится данный процесс по поводу выходки блогера, которая стала отнюдь не первой в череде попыток поглумиться над исторической памятью. Сам Навальный в июне 2020 года, например, называл празднование Дня Победы "бредом", а военный парад - "несусветной глупостью". В том же году несколько сторонников блогера выложили на сайт "Бессмертного полка" фотографии фашистов - Гитлера и Мюллера. А также предателя генерала Власова. По этим фактам возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма. Все фигуранты раскаялись в содеянном и попросили прощения.

"Я действительно выложил фотографии генерала Андрея Андреевича Власова в приложение "Бессмертный полк онлайн". Прошу меня простить за это", - сказал сторонник Навального Даниил Шестаков.

Некоторым из обвиняемых уже вынесли приговор - 200 часов обязательных работ. Теперь же очередного вердикта суда ждет и их лидер, который, кстати, на заре своей карьеры не пропускал ни одного марша националистов. Так что удивляться такому отношению к ветеранам, победившим фашизм, со стороны Навального явно не стоит.

Александр Панюшкин, Валерия Рождественская, "ТВ Центр", Москва.

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