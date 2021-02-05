Суд продолжит делить имущество Петросяна и Степаненко весной

Артисты развелись еще в 2018 году

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин сообщил ТАСС, что Хамовнический суд Москвы возобновил производство по иску в рамках бракоразводного процесса его клиента и Елены Степаненко.

"11 марта в 12:45 назначено судебное заседание по разделу имущества", - отметил Жорин.

Степаненко и Петросян развелись в 2018 году, они прожили вместе более 30 лет. Затем юморист женился на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Весной 2020 года у пары родился сын.

После развода адвокаты с обеих сторон заявляли, что готовы поделить все имущество пополам, но не сошлись на том, какие именно активы кому отойдут. Сам Петросян ранее выразил надежду на то, что они со Степаненко придут к согласию и мирному разрешению вопроса.

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