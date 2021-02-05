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В ООН назвали условие возрождения туризма в мире

17:14
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Многое зависит от внутренних потоков

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили заявил, что первым шагом к возрождению мирового туризма станет возобновление туризма внутреннего.

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"Необходимо стимулировать внутренний туризм в качестве первого шага для возрождения отрасли, учитывая ограничения на поездки, введенные во всем мире", - приводит слова Пололикашвили ТАСС со ссылкой на Maghreb Arabe Press.

Он добавил, что значительную роль также должно сыграть открытие границ и снятие наиболее жестких коронавирусных ограничений. Помочь при этом должна и вакцинация.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что развитие внутреннего туризма страны будет зависеть от эпидемиологической обстановки, при этом на его восстановление, скорее всего, уйдет весь 2021 год. Она добавила, что, по прогнозам экспертов, въездные потоки вряд ли восстановятся раньше 2022 года.

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