Собянин рассказал о ходе строительства Северо-Восточной хорды

Как ожидается, крупная дорожная стройка завершится уже в следующем году

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел ход строительства транспортной развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира. По его словам, "сложнейшая стройка" будет завершена в 2022 году, после чего столица получит первоклассную бессветофорную магистраль.

"Северо-Восточная хорда - один из самых крупных дорожных проектов Москвы за всю ее историю, проходит от Бусиновской развязки до Некрасовки, по сути дела от новой дороги на Санкт-Петербург до будущей новой дороги на Казань. Проходит через 26 районов Москвы и серьезным образом улучшит транспортную ситуацию на северо-востоке Москвы на самых загруженных магистралях. Большая часть этой громадной дорожной сети построена, остается ключевой объект - это объединение Дмитровки и Ярославки, и развязка на Ярославском шоссе и Северо-Восточной хорде, представляющая собой огромное количество эстакад. Только здесь на развязке шесть эстакад, громадных, гигантских", - заявил Собянин.

В настоящее время готовность транспортной развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира составляет 76%, сообщили ТВЦ.RU в пресс-службе мэрии. Строительство планируется завершить одновременно со сдачей участка СВХ от Дмитровского до Ярославского шоссе.

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