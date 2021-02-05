Собянин назвал сроки окончания строительства развязки СВХ с проспектом Мира

Новая магистраль соединит 26 районов столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства масштабной развязки на Ярославском шоссе. Она станет частью Северо-Восточной хорды, которая считается самым крупным дорожным проектом мегаполиса. Новая магистраль соединит 26 районов столицы. Работы завершатся уже в следующем году.

Строительство развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с Ярославским шоссе выходит на финишную прямую. Готовность объекта составляет 80%. Весной здесь начнут наносить разметку и устанавливать дорожные знаки. Пока же главная задача строителей - связать магистрали в один транспортный узел. Это будет один из самых масштабных объектов СВХ. Одновременно ведется строительство участка от Дмитровского до Ярославского шоссе.

"Большая часть этой громадной дорожной сети построена, остается ключевой объект - это объединение Дмитровки и Ярославки, и развязка на Ярославском шоссе и Северо-Восточной хорде, представляющая собой огромное количество эстакад. Только здесь на развязке шесть эстакад, громадных, гигантских. Сложнейшая стройка. Надеюсь, что в 2022 году мы ее завершим", - заявил Собянин.

"Сергей Семенович, работы развёрнуты на всех участках от Ярославки и Дмитровки. Департаментом поставлена задача. Мы сделаем все необходимое, чтобы закончить раньше контрактных сроков", - сообщил Валерий Фабер, руководитель команды управления проектами АО "Дороги и Мосты".

Стройка находится в непосредственной близости от железной дороги. Но движение поездов при этом не останавливается ни на минуту. Уникальное многоуровневое сооружение обеспечит комфортное движение машин по двум крупнейшим городским магистралям – Северо-Восточной хорде и Ярославскому шоссе, снизится нагрузка на северо-восточный участок МКАД и Енисейскую улицу. Будет улучшено транспортное обслуживание близлежащих районов. Здесь проживает больше трёхсот тысяч человек.

Для движения по основному ходу Северо-Восточной хорды над проспектом Мира и путями Ярославского направления железной дороги возводятся две шестиполосные эстакады. Еще четыре обеспечат съезды с основного хода хорды на Ярославское шоссе в сторону области и в обратном направлении. Кроме того, будет проведена реконструкция дублёра Ярославского шоссе и расширение боковых проездов вдоль проспекта Мира. Для удобства пешеходов модернизируют два подземных перехода. В районе станции МЦК "Ростокино" установят шумозащитные экраны. На прилегающей территории высадят деревья и разобьют зелёный газон. Сдать этот участок Северо-Восточной хорды планируют уже в следующем году.

Елена Сахно, Андрей Пашутин, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".

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