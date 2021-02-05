Без камня за пазухой: Лавров подвел итоги переговоров с главой дипломатии ЕС

Диалог был непростым, отметил глава МИД России

Евросоюз на данный момент не является надежным партнером для России, но Москва рассчитывает, что Европа обратит внимание на свои коренные интересы. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем. В Россию глава европейской дипломатии прибыл впервые за четыре года.

"Этот визит сейчас необходим больше, чем когда-либо", - едва ли не первые слова главы европейской дипломатии в Москве. Последний раз в Россию приезжала его предшественница в 2017 году. Стиль испанца Жозепа Борреля пресса называет "мачо-дипломатией", а нашему министру Сергею Лаврову не занимать стойкости и самообладания. Диалог, действительно, был непростым – отношения России и ЕС сейчас переживают далеко не лучшие времена.

"Была честная дискуссия, мы не скрывали разногласий, но мы явно были нацелены на то, чтобы эти разногласия обсуждать. Не держать камень за пазухой. И одновременно наращивать там, где это выгодно обеим сторонам. И мы сегодня услышали заверения, что в ЕС формируется такое же мнение", - сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

ЕС был и остается одним из ключевых экономических партнеров нашей страны, но санкции, увы, делают это партнерство ненадежным. Борьба с коронавирусом может стать новым инструментом в выстраивании диалога.

"Я вчера об этом говорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, мы затронули тему "Спутника V", он поздравил с тем, что она дает результаты, и мы договорились продвигать контакты между соответствующими нашими лабораториями. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не так давно в разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказалась в пользу того, чтобы посмотреть, есть ли возможности взаимодействия между Россией и Германией", - заявил Лавров.

"Поздравляю Россию с успехом этого предприятия! Я был рад увидеть отчет, опубликованный в престижном научном журнале Lancet. Надеюсь, что теперь Европейский союз сможет сертифицировать эту вакцину", - сообщил Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Борреля, кстати, призывали демонстративно отменить этот визит, а если поедет, то разговаривать жестко и непременно указать на нарушения прав тех, кто выходит на несогласованные акции протеста. Перед встречей с Лавровым евробюрократ побеседовал с представителями гражданского общества - с кем именно, не уточняется. Журналисты тут же вспомнили крылатую советскую фразу.

"Когда вы вспомнили пословицу советскую о том, что "у вас негров линчуют". Здесь дело не в этом. Это просто остроумное препарирование принципа взаимности. Если мы так озабочены о правах человека, об обращении с протестующими, то, наверное, нужно посмотреть на те картинки, которые мы передавали шведским коллегам, накануне передали в Брюссель", - сообщил российский министр.

Или хотя бы поинтересоваться, как обстоят дела со свободой слова в Латвии, где преследуют русскоязычных журналистов. Господин Боррель, конечно, вряд ли видел Кирилла Вышинского, вышедшего на одиночный пикет к дому приемов МИД на Спиридоновке. Судя по ответу на вопрос, уже привычной русскому уху "глубокой озабоченности" Брюссель не выражает.

"Все страны-члены ЕС действуют по принципам верховенства права и независимости судебной системы. Я уверен, что латвийский суд проведет необходимые разбирательства", - сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам.

И все же на эту встречу министров специалисты возлагают большие надежды. В конце марта должен пройти саммит глав стран Европейского союза, одна из ключевых тем – выстраивание отношений с Россией. Нынешнее положение дел не устраивает ни Москву, ни европейские столицы.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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