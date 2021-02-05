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Россия высылает трех европейских дипломатов

17:40
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Речь о сотрудниках посольств Германии, Польши и Швеции

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата трех дипломатов европейских стран из-за их участия в незаконных акциях, передает РИА "Новости".

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Уточняется, что речь идет о сотрудниках посольств Германии, Польши и Швеции. Они должны покинуть страну в ближайшее время.

Также отмечено, что в МИД вызвали посланника посольства Германии, временного поверенного в делах Польши и посла Швеции. В ведомстве заявили, что ожидают от иностранных дипломатов строгого следования нормам международного права.

Ранее СМИ писали, что 23 января в Санкт-Петербурге участие в несогласованной с властями акции принял шведский дипломат. В посольстве Швеции заявили, что их сотрудник просто наблюдал за шествием. МИД назвал вмешательство во внутренние дела страны со стороны иностранцев недопустимым.

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