СПЧ: на незаконных акциях было 22 случая нападения на полицейских

Пострадали 19 граждан

Как говорится в сообщении на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, на несанкционированных акциях 23 и 31 января травмы получили 19 граждан.

В СПЧ добавили, что среди пострадавших были те, кто в митингах не участвовал.

"В то же время зафиксировано 22 факта применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов", - сказано в публикации.

23 и 31 января в нескольких российских городах проходили несанкционированные властями митинги. В результате было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.

В Кремле уровень насилия со стороны протестующих назвали "беспрецедентным". Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные акции должны жестко пресекаться.

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