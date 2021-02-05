Ученые выяснили, когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны

Были проанализированы показатели 655 пациентов

Специалисты Парижского университета заключили, что пиковая вирусная нагрузка при COVID-19 в среднем достигается за день до появления симптомов. Об этом пишет газета Daily Mail.

Ученые проанализировали данные 655 поступивших во французскую клинику больных коронавирусом. Использовалась специальная компьютерная модель, позволившая проследить показатели на разных стадиях заболевания.

Как выяснили эксперты, чем выше уровень вирусной нагрузкой, тем короче период между заражением и первыми симптомами. Также отмечается, что у пациентов старше 65 лет патоген выводился из организма на три дня дольше, чем у молодых.

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