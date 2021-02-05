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В Германии предложили обсудить мораторий на "Северный поток - 2"

18:14
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Чтобы "развеять сомнения Запада"

России, Евросоюзу и Соединенным Штатам следует согласовать мораторий на достройку газопровода "Северный поток - 2", заявил глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген, которого цитирует РИА "Новости".

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По словам Реттгена, необходимо убедиться, что проект не станет "геополитическим оружием против восточноевропейских стран". Мораторий, продолжил политик, позволил бы спокойно все обсудить и "рассеять самое большое беспокойство Запада".

Ранее немецкие СМИ писали, что США готовы начать диалог о снятии санкций с "Северного потока - 2", но с условием: Германия озвучит предложения, после которых у Вашингтона не останется сомнений относительно проекта.

"Северный поток - 2" - магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 километра. Он пройдет через исключительные экономические зоны пяти стран: России, Германии, Финляндии, Дании и Швеции.

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