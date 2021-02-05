В Германии предложили обсудить мораторий на "Северный поток - 2"

Чтобы "развеять сомнения Запада"

России, Евросоюзу и Соединенным Штатам следует согласовать мораторий на достройку газопровода "Северный поток - 2", заявил глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген, которого цитирует РИА "Новости".

По словам Реттгена, необходимо убедиться, что проект не станет "геополитическим оружием против восточноевропейских стран". Мораторий, продолжил политик, позволил бы спокойно все обсудить и "рассеять самое большое беспокойство Запада".

Ранее немецкие СМИ писали, что США готовы начать диалог о снятии санкций с "Северного потока - 2", но с условием: Германия озвучит предложения, после которых у Вашингтона не останется сомнений относительно проекта.

"Северный поток - 2" - магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 километра. Он пройдет через исключительные экономические зоны пяти стран: России, Германии, Финляндии, Дании и Швеции.

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