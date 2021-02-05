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В Европе отреагировали на высылку из России трех дипломатов

18:39
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Москве пригрозили ответными мерами

В пятницу Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата сотрудников посольств Германии, Швеции и Польши, так как они участвовали в незаконных уличных акциях. Дипломаты должны в ближайшее время покинуть страну. Вскоре со стороны Европы последовала реакция.

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"Верховный представитель выражает солидарность Евросоюза с этими странами-членами. Данное решение необходимо пересмотреть", - приводит ТАСС слова представителя внешнеполитического ведомства ЕС Петера Стано.

МИД Швеции заявил, что категорически отрицает факт участия своего дипломата в несогласованном митинге. В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что будут вынуждены принять ответные меры.

Вместе с тем министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что высылка Россией дипломатов наносит большой ущерб отношениям Москвы с Европой. В ФРГ также пригрозили ответными решениями.

23 и 31 января в ряде российских городов прошли несогласованные с властями акции протеста. Было заведено несколько уголовных дел - в том числе о насилии над сотрудниками правоохранительных органов.

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