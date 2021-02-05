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В суды Москвы после незаконных акций поступило 4908 дел

18:52
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Арестованы были 972 человека

Мосгорсуд сообщил, что в период с 23 января по 2 февраля в суды столицы поступило 4908 дел в отношении участников несанкционированных митингов.

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Арестованы были 972 человека, 1232 человека получили штрафы, передает ТАСС.

Прежде в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека отметили, что в ходе акций было зафиксировано 22 факта применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Возбуждено несколько уголовных дел.

Как заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, различные акции должны согласовываться с властями по определенной процедуре. Анонсирование нелегитимных митингов - это нарушение закона, подчеркнул кремлевский спикер.

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