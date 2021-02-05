МЧС выпустило предупреждение об аномальных морозах в Москве

Дни с 7 по 11 февраля обещают быть очень холодными

Главное управление МЧС по Москве распространило уведомление об аномальных морозах в городе в ближайшее время.

"С 7 по 11 февраля в Москве ожидается аномально-холодная погода, со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов Цельсия", - сказано в сообщении.

Горожан просят не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этого электроприборы, а также не допускать перегрузки электрообогревателей и не оставлять их без присмотра.

Ранее метеорологи сообщали, что самыми холодными днями этой зимы в Москве могут стать 9-10 февраля. Ночью ожидается до минус 30 градусов.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явленияхhttps://t.co/0jBW3ERfFa pic.twitter.com/IJ8fqSyFTg — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) February 5, 2021

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