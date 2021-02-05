Суд отложил рассмотрение дела о клевете Навального на ветерана

Следующее заседание назначено на утро 12 февраля

Суд вернется к рассмотрению уголовного дела в отношении оппозиционера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко на следующей неделе. Заседание запланировано на 10 часов утра 12 февраля.

Дело рассматривает мировая судья участка №321 Бабушкинского района Москвы Вера Акимова. Из-за повышенного резонанса слушания проходят в здании Бабушкинского суда, передает "Интерфакс".

Это второй суд с участием Навального за неделю. 2 февраля Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде заменил блогеру условное наказание на 3,5 года колонии общего режима по делу "Ив Роше".

Подробности дела о клевете смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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