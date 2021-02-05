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Меркель не исключила расширение санкций против России

19:23
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Но "Северного потока - 2" это не касается

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз оставляет за собой право расширить антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Алексея Навального и высылки дипломатов, передает ТАСС.

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"Мы считаем то, что происходит с Навальным, далеким от принципов верховенства закона, осуждаем его арест. Сейчас еще последовала и высылка дипломатов из Германии, Польши и Швеции. В свете событий в России оставляем за собой продолжить принятие санкций, прежде всего, в отношении отдельных лиц, - сказала канцлер.

При этом она сделала несколько уточнений. Так, по словам Меркель, "Северного потока - 2" вышесказанное пока не касается, ФРГ твердо намерена довести проект до конца. По поводу американских ограничительных мер в отношении газопровода канцлер заявила: "Мы найдем решение". Разногласия, добавила она, не столь значительны, как может показаться.

Меркель также обратила внимание на необходимость развивать двустороннее сотрудничество Германии и России, так как оно необходимо "стратегически".

2 февраля Симоновский суд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Представители ряда западных стран назвали это решение "недопустимым" и призвали освободить блогера. МИД признал это вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

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