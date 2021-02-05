В России подорожали помидоры, виноград и морковь

А апельсины, наоборот, подешевели

Как следует из свежих материалов Росстата, в январе в России выросла стоимость помидоров, винограда и моркови.

"На помидоры - 14,6%, виноград - 13,0%, морковь - 8,2%, картофель - 7,1%, бананы - 6,5%, огурцы - 6%, лук репчатый - 5,3%", - сказано в сообщении.

Апельсины и лимоны вместе с тем подешевели на 7,3% и 3,7% соответственно.

Средний рост стоимости плодоовощной продукции в стране составил 16,33% по сравнению с с январем 2020-го.

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