"Я не против": Нелли Кобзон отреагировала на сообщения о товарном знаке "Вдова Кобзон"

Нелли Кобзон не в курсе всех деталей, однако она не выступает против решения сына зарегистрировать такой бренд

Вдова Иосифа Кобзона Нелли рассказала, что сын Андрей обсуждал с ней идею зарегистрировать товарный бренд "Вдова Кобзон", однако она не в курсе деталей.

"В принципе, я не против. А что в этом такого? Вы знаете, я, наверное, не готова вам сейчас ответить, на самом деле у нас был такой разговор, но не так, чтобы прям вот решили и установили", - рассказала Нелли Кобзон изданию Super.

Она попросила обратиться со всеми вопросами к сыну. Также Кобзон подчеркнула, что про вино "Вдова Кобзон" она не слышала.

Ранее СМИ сообщили, что сын певца Иосифа Кобзона Андрей подал заявку на регистрацию товарного знака "Вдова Кобзон". Новый бренд регистрируется по 33-му классу Международной классификации товаров и услуг, который предполагает продажу любых алкогольных напитков за исключением пива. В настоящее время заявка сына Кобзона находится на рассмотрении Роспатента.

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