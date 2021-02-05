Ефремова этапировали в Москву

Он вновь будет участвовать в следственных действиях

Осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов этапирован в Москву, передает ТАСС со ссылкой на УФСИН по Белгородской области.

"Осужденный был этапирован в один из следственных изоляторов города Москвы для участия в следственных действиях", - рассказали в ведомстве. Дополнительных подробностей ситуации там не предоставили.

8 июня Ефремов стал участником аварии на Садовом кольце, в результате которой погиб водитель второго автомобиля Сергей Захаров. Суд приговорил актера к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. Мосгорсуд смягчил наказание до 7,5 лет. Из СИЗО Ефремова этапировали в исправительную колонию №4 в Белгородской области.

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