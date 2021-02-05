В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7

Сила подземных толчков в эпицентре достигла 6-7 баллов

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС Армении, в пяти километрах от села Шоржа в Гегаркуникской области в 19:36 по местному времени (18.36 по Москве) произошло землетрясение магнитудой 4,7.

"Очаг залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре достигла 6-7 баллов", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в Гегаркуникской области ощущались толчки силой 5-6 баллов. Информации о жертвах или разрушениях не приводится.

В середине января мощное землетрясение произошло в Индонезии. Погибли по меньшей мере 34 человека, пострадавших были сотни. В зоне бедствия в руинах оказались целые улицы.

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