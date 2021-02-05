"Бред космического масштаба": Зеленский опроверг запрет Булгакова на Украине

Разрешение не выдали лишь одному издательству

На Украине можно свободно купить книги, изданные на русском языке. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, проблем на этом направлении нет.

Он также объяснил, что новости о якобы введенном запрете на книги Михаила Булгакова на Украине – это фейк. В действительности лишь одному издательству было отказано в ввозе экземпляров романа "Мастер и Маргарита".

"Но не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма. Короче говоря, новость о запрете Булгакова на Украине - это, как сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба", - пояснил Зеленский (цитата по РИА Новости).

В январе на Украине вступил в силу закон, в соответствии с которым вся сфера обслуживания переходит на украинский язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.

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