На Украине решили наказывать за бизнес в Крыму и Донбассе

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский

На Украине будут вводить санкции для тех, кто ведет бизнес в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, заявил в своем видеообращении президент страны Владимир Зеленский.

"Все те, для кого бизнес с этими территориями является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой, все они составляют угрозу Украине. Страна будет с ними бороться", - приводит заявление Зеленского ТАСС.

Президент добавил, что действовать против этой "угрозы" необходимо любыми доступными законными способами.

Ранее в стране на пять лет ввели ограничения против трех оппозиционных телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK. Зеленский назвал это решение "оправданным и справедливым", напомнив, что его одобрили в том числе Соединенные Штаты.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова же отметила, что репрессивная машина киевского режима зашла слишком далеко и ее "уже просто не остановить".

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