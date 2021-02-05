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Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заразившихся

20:56
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Такие данные привел глава ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в ходе пятничного брифинга в Женеве, что во всем мире число сделавших прививку от коронавируса людей превысило число инфицированных с начала пандемии.

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"С одной стороны, это хорошая новость и заметное достижение за столь короткий период времени. Однако более чем три четверти прививок приходятся всего на 10 стран", - уточнил глава ВОЗ, которого цитирует ТАСС.

Он призвал ведущие вакцинацию страны "поделиться" с другими государствами, отметив, что такой шаг представлял бы собой "лучший способ защитить свое население".

Также Гебрейесус заявил о необходимости "массированного наращивания" производства вакцин. Для этого, заметил глава ВОЗ, фармацевтические предприятия мира должны оказывать помощь друг другу.

Согласно актуальным данным ВОЗ, с начала пандемии в мире выявлено 104165066 заразившихся COVID-19.

В России массовая вакцинация идет с 18 января. В стране одобрено применение двух препаратов - "Спутника V" от центра имени Гамалеи и "ЭпиВакКороны" от центра "Вектор". На подходе третья вакцина - разработанная в центре имени Чумакова "КовиВак".

Как накануне сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в столице прививку сделали уже около 400 тысяч человек.

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