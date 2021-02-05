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СК завершил следствие по делу Фургала

21:18
  • пятница
  • 05 февраля 2021

Защита будет знакомиться с материалами до апреля

Один из адвокатов являющегося фигурантом уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала сообщил, что Следственный комитет уведомил о завершении всех следственных действиях.

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"С понедельника мы начинаем знакомиться с материалами уголовного дела, которое насчитывает порядка 75 томов", - приводит слова Михаила Карапетяна ТАСС.

Он добавил, что все участники процесса должны быть ознакомлены с делом до конца апреля.

Фургала задержали 9 июля 2020 года и этапировали в Москву. Его подозревают в причастности к организации убийств предпринимателей, совершенных в период с 2004 по 2005 год на территории Хабаровского края и Амурской области.

В ноябре 2019-го арестовали предполагаемых сообщников Фургала. Это, в частности, бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков и экс-помощник бывшего чиновника Андрей Карепов.

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